Iranian photojournalist released from Taliban custody

Velayati was handed over to the Embassy of Iran in Kabul on Friday night. Taliban deputy spokesman Bilal Karimi has confirmed that Velayati has been released.

#محمدحسین_ولایتی عکاس تسنیم، شب گذشته وارد سفارت ایران در کابل شد طالبان شب گذشته محمدحسین ولایتی عکاس خبرگزاری تسنیم را تحویل سفارت ایران در کابل داده است عکاس تسنیم از شنبه هفته گذشته توسط طالبان، به هنگام بازگشت به ایران، بازداشت شده بود بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفته… https://t.co/1FCmhUdGEG pic.twitter.com/QACS6c7zPS — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) August 26, 2023

The Iranian photojournalist had been arrested at the airport of Kabul on August 19 when he was going to board the plane to fly home. He had legally entered Afghanistan’s capital via an aerial border crossing and spent ten days there.

The Taliban had detained him without any explanation.