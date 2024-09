Iran’s Aghapour nominated for 2023 world’s best futsal player 

Aghapour, 25, is a former player of Spain’s Palma futsal team and currently plays for Sirjan’s Gohar Zameen and Iran’s national futsal team.

The world-renowned futsal media outlet unveiled the nominees on Thursday.

Besides Aghapour, the other futsal greats on the list are Izaquel Gomes Zicky Te´ (Sporting Clube de Portugal), Jean Pierre Guisel Costa Pito (Barcelona), Alan Brandi Cuasnicú (Jaén Paraíso Interior), Charles Henrique Ferreira da Silva Charuto (Magnus Futsal), Soufiane El Mesrar (Lavalloise Mayenne Futsal Club), Gustavo Rodrigues Lima (Cascavel Futsal), Juan José Camacho Pérez Catela (Barça), Richard Victor Murilo da Silva (Clube Esportivo e Recreativo Atlântico Erechim), and Anilton César Pany Varela da Silva (Sporting Clube de Portugal).