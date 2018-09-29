احدث العناوین
الجراحة التجميلية في ايران اعطت رونقاً خاص لهذا البلد
تحظى الجراحة التجميلية في ايران بشعبية كبيرة جداً. وبحسب الجمعية الدولية للجراحة التجميلية (ISAPS) فقد احتلت إيران المرتبة العشرين في عدد العمليات الجراحية التجميلية التي أجريت في عام 2016. تتمتع إيران بجراحي تجميل ذوي كفاءة استثنائية ومستشفيات وعيادات مجهزة بأحدث التجهيزات وتعمل وفق أعلى المعايير العالمية. يمكنك خوض الجراحات التجميلية في ايران بأسعار رخيصة وجودة عالية جداً.
وليد المعلم يعلق على الصواريخ الايرانية شرق الفرات
قال وزير الخارجية السوري"وليد المعلم" ان الصواريخ الإيرانية على البوكمال تأتي في إطار مكافحة الإرهاب.
الأسد: التنسيق الروسي الإيراني أنجز اللجنة الدستورية
قال الرئيس السوري بشار الاسد خلال لقائه كبير مساعدي الخارجية الإيرانية، علي اصغر خاجي، ان التنسيق الروسي الإيراني أنجز اللجنة الدستورية على الرغم من جميع المشكلات التي خلقها مؤيدو الإرهاب، وكانت هذه علامة على تعاوننا الناجح".
ايران ضمن الدول العشرالاولى في العالم بانتاج البيض والدجاج
أكد وزير الزراعة الايراني" محمود حجتي"، أن بلاده من ضمن الدول العشر الاولى بالعالم في انتاج البيض والدجاج، ومصدر اساسي للألبان بالمنطقة.
أبرز عناوين صحف ايران، الاربعاء 6 فبرایر/ شباط 2019
موقع FP يتابعُ الصحف الإيرانية يومياً واختار لكم ابرز عناوين الصحف ليوم الاربعاء 6 فبرایر/ شباط 2019.
إيران .. ارتفاع عدد السياح بنسبة 51 بالمئة
قال رئيس منظمة التراث الثقافي و الصناعات اليدوية والسياحة في ايران "علي أصغر مونسان" أن قطاع السياحة الايراني في الشهور الست الأخيرة شهد ارتفاعا بنسبة 51 بالمئة.