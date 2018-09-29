قال الرئيس السوري بشار الاسد خلال لقائه كبير مساعدي الخارجية الإيرانية، علي اصغر خاجي، ان التنسيق الروسي الإيراني أنجز اللجنة الدستورية على الرغم من جميع المشكلات التي خلقها مؤيدو الإرهاب، وكانت هذه علامة على تعاوننا الناجح".