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الصحة

الجراحة التجميلية في ايران اعطت رونقاً خاص لهذا البلد

تحظى الجراحة التجميلية في ايران بشعبية كبيرة جداً. وبحسب الجمعية الدولية للجراحة التجميلية (ISAPS) فقد احتلت إيران المرتبة العشرين في عدد العمليات الجراحية التجميلية التي أجريت في عام 2016. تتمتع إيران بجراحي تجميل ذوي كفاءة استثنائية ومستشفيات وعيادات مجهزة بأحدث التجهيزات وتعمل وفق أعلى المعايير العالمية. يمكنك خوض الجراحات التجميلية في ايران بأسعار رخيصة وجودة عالية جداً.

” نوين ايرانا ” للتجميل ..الابرز في ايران والشرق الاوسط

مصرع 3 اشخاص بسبب السيول في شمال ايران

نادي برسوليس الايراني يتوجه للدوحة لمواجهة السد القطري

ايران .. انتصاران في بطولة آسيا للطائرة الشاطئية 2018

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الشرق الأوسط

الأسد: التنسيق الروسي الإيراني أنجز اللجنة الدستورية

قال الرئيس السوري بشار الاسد خلال لقائه كبير مساعدي الخارجية الإيرانية، علي اصغر خاجي، ان التنسيق الروسي الإيراني أنجز اللجنة الدستورية على الرغم من جميع المشكلات التي خلقها مؤيدو الإرهاب، وكانت هذه علامة على تعاوننا الناجح".

سلطنة عمان:الاجراء الايراني بإلغاء التأشيرة يعزز التجارة مع طهران

وليد المعلم يعلق على الصواريخ الايرانية شرق الفرات

الرئيس الايراني لـ”ان بي سي”: لا برنامج لي للقاء ترمب

الرئيس الايراني : التواجد الاجانبي في المنطقة يضر بالجميع

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ایران

إيران .. ارتفاع عدد السياح بنسبة 51 بالمئة

قال رئيس منظمة التراث الثقافي و الصناعات اليدوية والسياحة في ايران "علي أصغر مونسان" أن قطاع السياحة الايراني في الشهور الست الأخيرة شهد ارتفاعا بنسبة 51 بالمئة.

يزد .. مهنة تربية الخيول العربية تزدهر من جديد

امريكا تفرض حظرا على شركة “ماهان” السياحية الايرانية

تبريز الايرانية .. عاصمة السياحة للعالم الإسلامي لعام ۲۰۱۸

سيول وفيضانات تجتاح 15 محافظة في ايران

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الأسد: التنسيق الروسي الإيراني أنجز اللجنة الدستورية

الجراحة التجميلية في ايران اعطت رونقاً خاص لهذا البلد

” نوين ايرانا ” للتجميل ..الابرز في ايران والشرق الاوسط

أبرز عناوين صحف ايران، الاربعاء 6 فبرایر/ شباط 2019

أبرز عناوين صحف ايران، الثلاثاء 5 فبرایر/ شباط 2019

أبرز عناوين صحف ايران، الأثنين 4 فبراير /شباط 2019

أبرز عناوين صحف ايران، الأحد 3 فبراير 2019

أبرز عناوين صحف ايران، السبت 2 فبرایر/ شباط 2019

أبرز عناوين صحف ايران، الخميس 31 يناير / كانون الثاني 2019

أبرز عناوين صحف ايران، الأربعاء 30 يناير / كانون الثاني 2019

أبرز عناوين صحف ايران، الثلاثاء 29 يناير / كانون الثاني 2019

أبرز عناوين صحف ايران، الاثنين 28 يناير / كانون الثاني 2019

أبرز عناوين صحف ايران، الأحد 27 يناير / كانون الثاني 2019

أبرز عناوين صحف ايران، السبت 26 يناير / كانون الثاني 2019

أبرز عناوين صحف ايران، الخميس 24 يناير / كانون الثاني 2019

أبرز عناوين صحف ايران، الأربعاء 23 يناير / كانون الثاني 2019

أبرز عناوين صحف ايران، الثلاثاء 22 يناير / كانون الثاني 2019

أبرز عناوين صحف ايران، الأثنين 21 يناير / كانون الثاني 2019

أبرز عناوين صحف ايران، الأحد 20 يناير / كانون الثاني 2019

أبرز عناوين صحف ايران، السبت 19 يناير / كانون الثاني 2019

أبرز عناوين صحف ايران، الخميس 17 يناير / كانون الثاني 2019

أبرز عناوين صحف ايران، الاربعاء 16 يناير / كانون الثاني 2019

أبرز عناوين صحف ايران، الثلاثاء 15 يناير / كانون الثاني 2019

أبرز عناوين صحف ايران، الاثنين 14 يناير / كانون الثاني 2019

أبرز عناوين صحف ايران، الأحد 13 يناير / كانون الثاني 2019

أبرز عناوين صحف ايران، السبت 12 يناير / كانون الثاني 2019

أبرز عناوين صحف ايران، الخميس 10 يناير / كانون الثاني 2019

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